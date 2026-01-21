जालंधर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान, 6 अंग फाड़ कर गुरुद्वारे के बाहर फेंके, गुस्साई भीड़ ने…

श्री गुरु ग्रंथ साहिब (प्रतीकात्मक तस्वीर)
पंजाब के जालंधर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां गोराया गांव में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ अपमानजनक हरकत की गई है। शरारती तत्वों ने इस ग्रंथ के 6 अंग फाड़कर इसे गुरुद्वारे के बाहर फेंक दिया। मामला सामने आने के बाद से ही इसे लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। गुस्साए लोग गुरुद्वारा पहुंचे और वहां हंगामा करने लगे। इसके चलते इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई और सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया।
जानकारी के मुताबिक यह मामला मंगलवार शाम करीब 6 बजे का है। एक स्थानीय महिला ने बताया कि उसे 5 बजे करीब गुरुद्वारा खोला था और उस समय सब कुछ सामान्य था। इसके बाद शाम को गुरुद्वारे के बाहर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ हुई बेअदबी पर लोगों की नजर पड़ी। यह मामला सामने आने के बाद तेजी से आसपास के गांवों में फैल गया। देखते ही देखते भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारा साहिब पहुंचने लगे। लोगों ने गुरुद्वारे के बाहर हंगामा शुरू कर दिया जिसके चलते तनाव बढ़ने लगा।
मामले की जानकारी मिलते ही डीएसपी भारत मसीह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से गुरुद्वारे के चारों तरफ पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोग गांव के ही एक व्यक्ति पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी करने का आरोप लगाने लगे। पुलिस ने लोगों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने की कोशिश की और मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। पुलिस ने तुरंत मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस द्वारा कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया।
शुरुआती जांच में सामने आया है कि गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधन को लेकर दो गुटों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर किसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस गुरुद्वारे के आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि वह जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लेगी। उधर घटना की जानकारी मिलते ही कई सिख जत्थेबंदियों और सत्कार कमेटी के सदस्य मौके पर पहुंचे। इन्होंने पहले गुरुद्वारे के अंदर स्थिति का निरीक्षण किया और फिर पूरे सम्मान के साथ पवित्र स्वरूप के फाड़े गए अंगों को वापस गुरुद्वारे में रख दिया।
