जालंधर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान, 6 अंग फाड़ कर गुरुद्वारे के बाहर फेंके, गुस्साई भीड़ ने…

शुरुआती जांच में सामने आया है कि गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधन को लेकर दो गुटों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर किसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस गुरुद्वारे के आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि वह जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लेगी। उधर घटना की जानकारी मिलते ही कई सिख जत्थेबंदियों और सत्कार कमेटी के सदस्य मौके पर पहुंचे। इन्होंने पहले गुरुद्वारे के अंदर स्थिति का निरीक्षण किया और फिर पूरे सम्मान के साथ पवित्र स्वरूप के फाड़े गए अंगों को वापस गुरुद्वारे में रख दिया।