जम्मू-कश्मीर के किश्तवार में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू

खुफिया रिपोर्टों के अनुसार जम्मू डिवीजन के कई पहाड़ी जिलों में आतंकी गतिविधियों की आशंका जताई गई है। कठुआ, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड, डोडा, उधमपुर और रियासी जैसे जिलों में सुरक्षा एजेंसियां पहले से सतर्क हैं। इन इलाकों में घने जंगल और पहाड़ी भूभाग आतंकियों को छिपने में मदद करता है, जिससे ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पहले भी कई बार संयुक्त सुरक्षा बलों ने आतंकियों से मुठभेड़ की है, हालांकि अंधेरे और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर आतंकी भागने में सफल रहे हैं।