Kathua Encounter: बिलावर में आतंकियों से सीधी भिड़ंत, फायरिंग की आवाज से थर्राया इलाका, ऑपरेशन जारी

Kathua Encounter: जम्मू-कश्मीर के कठुआ के बिलावर इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच ताज़ा मुठभेड़ हुई है।

जम्मू

image

Shaitan Prajapat

Jan 13, 2026

Kathua Encounter

Kathua Encounter

Kathua Encounter: जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावर इलाके में आज (13 जनवरी 2026) एक नई मुठभेड़ शुरू हो गई है। पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आतंकवादियों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान (कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन) के दौरान सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) और अन्य सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों का मुकाबला कर रही हैं।

जैश के 2-3 आतंकी घिरे

यह इलाका घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों से भरा हुआ है, जहां कमाध नाला (Kamadh Nullah) के आसपास ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के अनुसार, आतंकियों ने सुरक्षा बलों की गश्ती टीम पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। अधिकारी बताते हैं कि 2-3 पाकिस्तानी मूल के जैश आतंकी घिरे हुए हैं, और ऑपरेशन जारी है।

7 जनवरी को भी हुई थी घुसपैठ की कोशिश

यह घटना पिछले सप्ताह (7 जनवरी 2026) से चल रहे ऑपरेशन का हिस्सा लगती है, जहां पहले भी जैश के आतंकियों को घेरा गया था। उस दौरान एक आतंकी घायल हुआ था और एक सुरक्षाकर्मी को मामूली चोट आई थी। अब फिर से आतंकियों ने फायरिंग की है, जो बताता है कि वे इलाके में छिपे हुए हैं और घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं।

सुरक्षा बल सतर्क हैं और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। आईजीपी जम्मू भीम सेन टूटी ने स्थिति की पुष्टि की है। अभी तक किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गोलीबारी दोनों तरफ से जारी है।

Published on:

13 Jan 2026 03:47 pm

Hindi News / National News / Kathua Encounter: बिलावर में आतंकियों से सीधी भिड़ंत, फायरिंग की आवाज से थर्राया इलाका, ऑपरेशन जारी

