Kathua Encounter: बिलावर में आतंकियों से सीधी भिड़ंत, फायरिंग की आवाज से थर्राया इलाका, ऑपरेशन जारी

Kathua Encounter: जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावर इलाके में आज (13 जनवरी 2026) एक नई मुठभेड़ शुरू हो गई है। पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आतंकवादियों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान (कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन) के दौरान सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) और अन्य सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों का मुकाबला कर रही हैं।