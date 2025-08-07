कश्मीर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी CRPF की गाड़ी, 2 जवानों की मौत, 12 घायल

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बचाव कार्य में सहयोग किया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा, "उधमपुर के कंडवा-बसंतगढ़ क्षेत्र में CRPF की गाड़ी के हादसे की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय से बात की है, जो स्थिति पर नजर रख रही हैं।" उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में बताया कि बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए हैं और स्थानीय लोग भी सहायता के लिए आगे आए हैं।