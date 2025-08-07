कश्मीर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी CRPF की गाड़ी, 2 जवानों की मौत, 12 घायल

CRPF Vehicle accident: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में गुरुवार (7 अगस्त, 2025) को एक बड़ा हादसा हो गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 187 बटालियन की एक गाड़ी, जो कदवा से बसंतगढ़ की ओर जा रही थी, कंडवा क्षेत्र में सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में दो CRPF जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 अन्य जवान घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ, जब गाड़ी में सवार 23 जवान एक ऑपरेशन से लौट रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, वाहन के बेकाबू होने के बाद वह सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया। घायल जवानों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति की निगरानी की जा रही है।
हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बचाव कार्य में सहयोग किया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा, "उधमपुर के कंडवा-बसंतगढ़ क्षेत्र में CRPF की गाड़ी के हादसे की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय से बात की है, जो स्थिति पर नजर रख रही हैं।" उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में बताया कि बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए हैं और स्थानीय लोग भी सहायता के लिए आगे आए हैं।
उधमपुर की डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय के अनुरोध पर सेना के हेलीकॉप्टरों को गंभीर रूप से घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाने के लिए तैनात किया गया है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, "CRPF जवानों की हादसे में हुई मृत्यु से दुखी हूं। उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूलेंगे। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"
फिलहाल, हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। उधमपुर का यह इलाका पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सड़कें चुनौतीपूर्ण हैं, खासकर मानसून के मौसम में। इस हादसे ने एक बार फिर CRPF जवानों की कठिन परिस्थितियों में सेवा को उजागर किया है।