कश्मीर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी CRPF की गाड़ी, 2 जवानों की मौत, 12 घायल

राज्य

राखी 2025

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

राष्ट्रीय

कश्मीर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी CRPF की गाड़ी, 2 जवानों की मौत, 12 घायल

CRPF Jawan Died in Accident: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में CRPF के 187 बटालियन की एक गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई जिसमें दो जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 अन्य जवान घायल है।

भारत

Devika Chatraj

Aug 07, 2025

JK Accident
खाई में गिरी CRPF की गाड़ी (ANI)

CRPF Vehicle accident: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में गुरुवार (7 अगस्त, 2025) को एक बड़ा हादसा हो गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 187 बटालियन की एक गाड़ी, जो कदवा से बसंतगढ़ की ओर जा रही थी, कंडवा क्षेत्र में सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में दो CRPF जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 अन्य जवान घायल हो गए।

बेकाबू होकर खाई में गिरी गाड़ी

जानकारी के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ, जब गाड़ी में सवार 23 जवान एक ऑपरेशन से लौट रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, वाहन के बेकाबू होने के बाद वह सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया। घायल जवानों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति की निगरानी की जा रही है।

स्थानीय लोगों ने की मदद

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बचाव कार्य में सहयोग किया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा, "उधमपुर के कंडवा-बसंतगढ़ क्षेत्र में CRPF की गाड़ी के हादसे की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय से बात की है, जो स्थिति पर नजर रख रही हैं।" उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में बताया कि बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए हैं और स्थानीय लोग भी सहायता के लिए आगे आए हैं।

सेना का सहयोग

उधमपुर की डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय के अनुरोध पर सेना के हेलीकॉप्टरों को गंभीर रूप से घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाने के लिए तैनात किया गया है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, "CRPF जवानों की हादसे में हुई मृत्यु से दुखी हूं। उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूलेंगे। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"

हादसे की जांच शुरू

फिलहाल, हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। उधमपुर का यह इलाका पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सड़कें चुनौतीपूर्ण हैं, खासकर मानसून के मौसम में। इस हादसे ने एक बार फिर CRPF जवानों की कठिन परिस्थितियों में सेवा को उजागर किया है।

सीआरपीएफ

Published on:

07 Aug 2025 12:36 pm

Hindi News / National News / कश्मीर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी CRPF की गाड़ी, 2 जवानों की मौत, 12 घायल

