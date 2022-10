जम्मू-कश्मीरः बारामूला में अग्निवीर रैली पर हमला करने वाले दो आतंकवादी ढेर, भारी मात्रा में हथियार जब्त

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर में आज भारतीय जवानों ने एक बड़ी सफलता अर्जित की। जम्मू कश्मीर में बारामूला में भारतीय जवानों ने दो आतंकी को मार गिराया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त हुए है।

jammu kashmir: 2 Terrorists killed in baramulla agniveer rally was the target