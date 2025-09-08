AAP विधायक मलिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजे गए जेल, क्या है आरोप?

AAP नेता मेहराज मलिक ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में डोडा से जीत दर्ज की थी। मलिक ने बीजेपी के गजय सिंह राणा को 4538 वोटों से हराया था। बता दें कि मेहराज मलिक ने सरकार गठन के समय उमर अब्दुल्ला का समर्थन किया था। हालांकि इस साल जून में उन्होंने अब्दुल्ला सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और विपक्ष में बैठने का फैसला किया।