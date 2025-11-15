Jammu Kashmir Blast: आतंकी साजिश नहीं सिर्फ हादसा, जम्मू-कश्मीर डीजीपी ने की पुष्टि

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात को एक भयानक विस्फोट हो गया। इस हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग अभी भी घायल हैं। इन घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी शामिल है। फिलहाल शवों की पहचान की जा रही है और घायलों का इलाज चल रहा है। दुर्घटना में मारे गए लोगो में एक इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम मेंबर, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्रॉफर, 2 राजस्व अधिकारी और एक दर्जी शामिल था। नौगाम पुलिस ने फरीदाबाद से 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी मॉड्यूल मामले में जो विस्फोटक जब्त किया था उसके नमूने लेने के दौरान रात करीब 11:22 बजे यह ब्लास्ट हो गया। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पीपुल्स एंटी फासीस्ट फ्रंट (PAFF) नामक एक आतंकी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी लेकिन जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस मामले में किसी भी तरह के आतंकी एंगल होने की बात से इनकार कर दिया है। डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा कि यह घटना एक हादसा थी।