Jammu Kashmir Blast: पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट था आतंकी हमला? जैश से जुड़े आतंकी समूह ने ली जिम्मेदारी

जैश से जुड़े आतंकी समूह ने ली श्रीनगर पुलिस स्टेशन ब्लास्ट की जिम्मेदारी (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात को एक भयानक विस्फोट हो गया। इस हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग अभी भी घायल हैं। इन घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी शामिल है। फिलहाल शवों की पहचान की जा रही है और घायलों का इलाज चल रहा है। दुर्घटना में मारे गए लोगो में एक इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम मेंबर, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्रॉफर, 2 राजस्व अधिकारी और एक दर्जी शामिल था। नौगाम पुलिस ने फरीदाबाद से 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी मॉड्यूल मामले में जो विस्फोटक जब्त किया था उसके नमूने लेने के दौरान रात करीब 11:22 बजे यह ब्लास्ट हो गया। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पीपुल्स एंटी फासीस्ट फ्रंट (PAFF) नामक एक आतंकी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
शुरुआत से ही इस मामले की जांच आतंकी एंगल से भी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, विस्फोटक में धमाका उसे ट्रिगर करने पर ही होता है। विस्फोटक में डेटोनेटर और फ्यूज मिला कर ही ब्लास्ट किया जा सकता है। लेकिन पुलिस स्टेशन में सिर्फ जब्त किया गया अमोनियम नाइट्रेट था। ऐसे में बिना छेड़छाड़ के इसमें धमाका होना आंतकी साजिश के दावों को हवा देने वाला है। इसके बाद PAFF के इसकी जिम्मेदारी लेने से मामला और गर्मा गया है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि होना बाकि है और इससे पहले यह दावें के साथ नहीं कहा जा सकता की यह एक आतंकी हमला है। वहीं जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने भी कहा है कि यह घटना एक हादसा थी।
इसके तार जैश से इसलिए भी जोड़े जा रहे क्योंकि जिस वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच के दौरान यह विस्फोटक पकड़ा गया उसे भी जैश द्वारा हैंडल करने की बात सामने आई है। इस वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा करने वाला भी नौगाम पुलिस स्टेशन ही है जहां यह धमाका हुआ है। इसी पुलिस स्टेशन ने श्रीनगर में जैश के पोस्टर पकड़े थे जिसके बाद इस पूरे टेरर ग्रुप का भंड़ाफोड़ हुआ। यह थाना इस पूरी जांच के केंद्र में था। अब इस पुलिस स्टेशन में जांच के लिए लाए विस्फोटक में हुए धमाके ने सभी को चौंका दिया। इस मामले की अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट को सील और उसे हैंडल करने में हुई चूक की वजह से विस्फोट होने की भी जांच हो रही है तो आंतकी साजिश के एंगल से भी सभी पहलूओं की जांच की जा रही है।
