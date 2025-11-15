Jammu Kashmir Blast: पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट था आतंकी हमला? जैश से जुड़े आतंकी समूह ने ली जिम्मेदारी

इसके तार जैश से इसलिए भी जोड़े जा रहे क्योंकि जिस वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच के दौरान यह विस्फोटक पकड़ा गया उसे भी जैश द्वारा हैंडल करने की बात सामने आई है। इस वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा करने वाला भी नौगाम पुलिस स्टेशन ही है जहां यह धमाका हुआ है। इसी पुलिस स्टेशन ने श्रीनगर में जैश के पोस्टर पकड़े थे जिसके बाद इस पूरे टेरर ग्रुप का भंड़ाफोड़ हुआ। यह थाना इस पूरी जांच के केंद्र में था। अब इस पुलिस स्टेशन में जांच के लिए लाए विस्फोटक में हुए धमाके ने सभी को चौंका दिया। इस मामले की अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट को सील और उसे हैंडल करने में हुई चूक की वजह से विस्फोट होने की भी जांच हो रही है तो आंतकी साजिश के एंगल से भी सभी पहलूओं की जांच की जा रही है।