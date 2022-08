Jammu-Kashmir Encounter: जम्मू कश्मीर में आज मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने लश्कर के तीन आतंकियों ढेर कर दिया। ये आतंकी कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग में शामिल थे।

जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग में मारे गए कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या का बदला सुरक्षाबलों ने ले लिया है। बडगाम जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों ने लतीफ राथर समेत लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादियों को मार गिराया। लतीफ राथर मुख्य रूप से राहुल भट्ट की हत्या में शामिल था। इसके अलावा अमरीन भट्ट समेत कई आम नागरिकों की हत्याओं भी लतीफ़ की हत्या से बदला पूरा हो गया है।

Jammu-Kashmir: Security forces took revenge for the murder of Rahul Bhat, killed three terrorists in Budgam