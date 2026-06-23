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वैष्णो देवी यात्रा में ऐतिहासिक उछाल, पिछले साल के मुकाबले 10.86 लाख अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे

Jammu-Kashmir में पर्यटन और आस्था को बड़ी मजबूती मिली है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ने 50.70 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार कर नया रिकॉर्ड बनाया, जो प्रदेश में बढ़ते विश्वास और बेहतर व्यवस्थाओं का संकेत है।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

Jun 23, 2026

Vaishno Devi shrine witnesses record 50 lakh pilgrims in 2026.

माता वैष्णो देवी (Photo- IANS)

Mata Vaishno Devi Yatra: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। दरअसल, जम्मू-कश्मीर स्थित पवित्र गुफा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब श्रद्धालुओं की यह संख्या 50 लाख के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। 22 जून तक कुल 50.70 लाख श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए पवित्र यात्रा की है। पिछले साल इसी समय की तुलना में यह उपलब्धि कई मायनों में अहमियत रखती है।

2025 में इस समय के दौरान करीब 39.84 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। वहीं इस साल अब तक 50.70 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तुलनात्मक तौर पर देखें तो यह 10.86 लाख श्रद्धालुओं की बड़ी बढ़ोतरी दिखाता है, जो कि ना सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए अच्छी है।

पवित्र गुफा के दर्शन में लगातार बढ़ोतरी यह दिखाता है कि देश-विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के इंतजामों और यात्रा के मैनेजमेंट से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स की मिलकर की गई कोशिशों पर भक्तों के भरोसे को भी दिखाती है।

तीर्थ यात्रा के लिए उठाए गए हैं कई बड़े कदम

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की चेयरमैनशिप में श्राइन बोर्ड ने भक्तों के लिए तीर्थयात्रा का अनुभव आसान, सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं।

समें इंफ्रास्ट्रक्चर, रहने की सुविधाओं, सफाई, भीड़ मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्थकेयर सर्विस, बैटरी कार ऑपरेशन, रोपवे सर्विस, आपदा मैनेजमेंट की तैयारी और डिजिटल पहल में लगातार सुधार से तीर्थयात्रियों की सुविधा और पूरी सर्विस डिलीवरी में काफी सुधार हुआ है।साल के इस समय 50 लाख का आंकड़ा पार करना भक्तों के बीच बढ़ते उत्साह को दिखाता है और साल के बाकी महीनों में यात्रा के लगातार आगे बढ़ने के लिए अच्छा संकेत है।

खास बात यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के पर्यटन को लेकर बनी चिंताओं के बीच श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यह आंकड़ा न केवल बढ़ती आस्था बल्कि प्रदेश में लौटते विश्वास और पर्यटन गतिविधियों के पुनर्जीवन का भी संकेत है।

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Published on:

23 Jun 2026 04:22 pm

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