वैष्णो देवी यात्रा में ऐतिहासिक उछाल, पिछले साल के मुकाबले 10.86 लाख अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे

Mata Vaishno Devi Yatra: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। दरअसल, जम्मू-कश्मीर स्थित पवित्र गुफा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब श्रद्धालुओं की यह संख्या 50 लाख के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। 22 जून तक कुल 50.70 लाख श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए पवित्र यात्रा की है। पिछले साल इसी समय की तुलना में यह उपलब्धि कई मायनों में अहमियत रखती है।