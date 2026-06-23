‘ललित मोदी और विजय माल्या को कब भारत लाया जाएगा?’, विदेश मंत्रालय ने कहा- अभी कोई जानकारी नहीं

यह बयान उन लोगों के लिए निराशाजनक हो सकता है जो उम्मीद कर रहे थे कि इन फरारियों को जल्द भारत लाया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से यह भी भरोसा दिलाया गया है कि मामला नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है।