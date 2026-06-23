सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के बयान को भारत ने किया खारिज, MEA ने PoK हालात पर उठाए गंभीर सवाल

Indus Water Dispute: सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ की ओर से दी गई युद्ध की धमकी पर भारत ने कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने इन बयानों को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों और मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने PoK में हालात को लेकर भी पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए हैं और वहां जारी दमनकारी नीतियों का जिक्र किया है।