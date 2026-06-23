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गर्दन तक रेत में दबा दिया अधनंगा शरीर, पानी में भी कूदे किसान, तमिलनाडु के सीएम विजय को 10 दिनों का अल्टीमेटम

Tamil Nadu farmers Protest: ‘मेकेदातु डैम मत बनाओ’ ऐसा तमिलनाडु के किसानों का कहना है। सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने अगले दस दिनों तक अपना प्रोटेस्ट जारी रखने का दावा किया है।

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भारत

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Saurabh Mall

Jun 23, 2026

Tamil Nadu farmers Protest

मेकेदातु डैम मामला: तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में किसानों का अनोखा विरोध प्रदर्शन (इमेज सोर्स: ANI एक्स स्क्रीनशॉट)

Tamil Nadu Farming Issues: तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में किसानों का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। खेती को बचाने के लिए वह अपने अधनंगे शरीर को गर्दन तक नदी की रेत में दबा लिया। यही नहीं कुछ किसान तो नदी में उतरकर जोर-शोर से नारेबाजी की। उनके हाथों में ‘नेशनल साउथ इंडियन रिवर्स इंटर-लिंकिंग फार्मर्स एसोसिएशन’ के झंडे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कह रहे हैं- ‘किसानों को बचाओ’ और ‘मेकेदातु डैम मत बनाओ’।

किसानों की क्या है मांग?

नेशनल साउथ इंडियन रिवर्स इंटर-लिंकिंग फार्मर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में हो रहे इस प्रदर्शन का मकसद कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट का विरोध करना है। किसानों का कहना है कि यदि यह डैम बना, तो तमिलनाडु में लाखों एकड़ खेती योग्य जमीन और सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। किसानों ने विजय सरकार को चेतावनी देते हुए 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और साफ कहा है कि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज होगा। इस दौरान धरना प्रदर्शन भी जारी रहेगा।

अपडेट जारी है…

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Updated on:

23 Jun 2026 05:43 pm

Published on:

23 Jun 2026 05:38 pm

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