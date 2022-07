Jammu-Kashmir: कठुआ में भारी बारिश के बाद ढहा कच्चा घर, भाई-बहन की हुई मौत

Jammu-Kashmir Rain: जम्मू कश्मीर में बारिश के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। अब कठुआ जिले में भारी बारिश के कारण एक कच्चा मकान ढह गया जिसमें दो मासूमों की मौत हो गई है।

जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि यहाँ अगले कुछ दिनों तक यही हालात रहेंगे। इससे जम्मू कश्मीर की नदियां खतरे के निशान से ऊपर आ गई हैं तो कहीं बारिश के कारण भूस्खलन हो रहा है। अब खबर आ रही है कि कठुआ जिले में रविवार को भारी बारिश के कारण एक कच्चा मकान ढह गया। मकान में मौजूद दो बच्चों की दबने से मौत हो गई है। आसपास के लोगों ने किसी तरह दोनों के शवों को निकाला है।

Jammu-Kashmir: Two children die as house collapses in Kathua