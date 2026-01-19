जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों की मुठभेड़, 8 जवान घायल, ऑपरेशन जारी

Jammu-Kishtwar encounter: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दूरदराज जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 8 भारतीय जवान घायल हो गए। यह मुठभेड़ रविवार दोपहर को छत्रू के उत्तर-पूर्व में स्थित सोनार इलाके में हुई। रिपोर्ट के अनुसार, इस ऑपरेशन का कोडनेम “ऑपरेशन त्रशी-1” रखा गया है, जिसे व्हाइट नाइट कॉर्प्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस के समन्वय में चलाया जा रहा है। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर बताया कि आतंकियों से मुठभेड़ एक सुनियोजित तलाशी अभियान के दौरान हुई, जो चल रहे संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास का हिस्सा था।