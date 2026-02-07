‘मम्मी मैं घर आ रहा हूं…’, जनकपुरी घटना पर मृतक कमल की मां का छलका दर्द, रो-रोकर हुआ बुरा हाल

Janakpuri Kamal Death Case: दिल्ली के जनकपुरी में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जिसने हर किसी को भीतर तक हिला दिया। 28 साल का कमल रोज की तरह घर लौट रहा था और अपनी मां से आखिरी बार यही कहकर निकला था- ‘मम्मी, मैं घर आ रहा हूं…’ लेकिन किसे पता था कि यह उसकी अंतिम बातचीत बन जाएगी। सड़क पर खुले छोड़े गए एक गहरे और खतरनाक गड्ढे में गिरकर कमल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कैलाशपुरी के इस युवक की अचानक मौत से परिवार सदमे में है, जबकि मां शांति का रो-रोकर बुरा हाल है।