नोएडा के बाद अब दिल्ली में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, जलबोर्ड के गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली के पालम इलाके का रहने वाला युवक गुरुवार देर रात बाइक से जनकपुरी इलाके से गुजर रहा था। इसी दौरान वह सड़क पर बने एक गहरे गड्ढे में गिर गया। बताया जा रहा है कि युवक पूरी रात उसी गड्ढे में फंसा रहा। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद जनकपुरी इलाके में लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड की ओर से खुदवाया गया था और कई दिनों से खुला पड़ा था।