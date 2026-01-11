1950 में नेहरू ने पाकिस्तान से एक समझौता किया था…’, अमेरिका से PM मोदी के पास पहुंचा पत्र, क्या उठी मांग?

पत्र में प्रवासी समूहों ने 1950 के लियाकत-नेहरू पैक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि 1950 में पूर्व पीएम जवाहर लाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ जो समझौते किए थे, उसमें अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने का वादा किया गया था, लेकिन यह असल में विफल हो गया। बता दें कि तब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था।