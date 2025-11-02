मोकामा से JDU उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तार, दुलारचंद हत्याकांड में बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई

मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह। फोटो- IANS
Bihar Elections:दुलारचंद हत्याकांड मर्डर केस में मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह (Anant Singh) को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनंत सिंह को बाढ़ के बेढ़ना गांव से गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई को पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने खुल लीड किया है। पुलिस ने उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर रखा है।
इससे पहले सूचना आई थी कि अनंत सिंह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं। इसी क्रम में पटना एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम एक्टिव हुई और अनंत सिंह को कस्टडी में ले लिया। जानकारी सामने आई है कि मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड में बिहार पुलिस अपराध जांच विभाग (CID) ने औपचारिक रूप से मामले का प्रभार संभाल लिया है। जांच की निगरानी सीआईडी के डीआईजी जयंत कांत कर रहे हैं, जिन्होंने स्वयं घटनास्थल का दौरा किया और सभी पहलुओं की जांच की। पुलिस की कई टीमें शनिवार को बसावन चक पहुंची थीं, जहां यह घटना घटी थी।
वहीं, पुलिस ने मोकामा के टाल इलाके में रेलवे पटरियों पर इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को भी बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिन इलाकों से पत्थर मिले हैं। इससे संभावित साजिश का सवाल उठता है। पहले दुलारचंद यादव की हत्या गोली लगने से बताई जा रही थी, लेकिन मौत का कारण गोली लगना नहीं है। बल्कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक छाती पर जोरदार चोट लगने की वजह से दुलारचंद यादव के फेफड़े फट गए। इस वजह से उनकी मौत हुई। PM रिपोर्ट की मुताबिक गोली दुलारचंद यादव की पैर में लगी थी।
