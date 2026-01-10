10 जनवरी 2026,

शनिवार

राष्ट्रीय

JDU के 12 नेताओं को किया गया सस्पेंड, पार्टी विरोधी गतिविधियों पर 6 साल के लिए बाहर

पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में JDU ने अपने 12 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

पटना

image

Devika Chatraj

Jan 10, 2026

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ANI)

जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी और एनडीए प्रत्याशियों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल पाए गए अपने एक दर्जन नेताओं को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह सख्त फैसला लिया गया है।

इन नेताओं को किया ससपेंड

  • पूर्व विधायक अशोक सिंह (औरंगाबाद)
  • औरंगाबाद के जदयू नेता संजीव कुमार सिंह
  • सहरसा के जदयू नेता प्रमोद सदा
  • सिवान के संजय कुशवाहा और कमला कुशवाहा
  • जहानाबाद के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा उर्फ शशिभूषण कुमार
  • जहानाबाद के जदयू नेता महेंद्र सिंह
  • गुलाम मुर्तजा अंसारी, अमित कुमार पम्मू
  • दरभंगा के जदयू नेता अवधेश लाल देव
  • गया जिले के कोच प्रखंड अध्यक्ष जमीलउर रहमान

पार्टी अनुशासन से समझौता नहीं

इस कार्रवाई को लेकर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति का केंद्र हमेशा आम जनता, लोकतंत्र और पारदर्शिता रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पहचान एक ऐसे जननेता के रूप में है जो जनता से सीधे संवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं।

Updated on:

10 Jan 2026 11:46 am

Published on:

10 Jan 2026 10:54 am

JDU के 12 नेताओं को किया गया सस्पेंड, पार्टी विरोधी गतिविधियों पर 6 साल के लिए बाहर

