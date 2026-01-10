JDU के 12 नेताओं को किया गया सस्पेंड, पार्टी विरोधी गतिविधियों पर 6 साल के लिए बाहर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ANI)
जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी और एनडीए प्रत्याशियों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल पाए गए अपने एक दर्जन नेताओं को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह सख्त फैसला लिया गया है।
इस कार्रवाई को लेकर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति का केंद्र हमेशा आम जनता, लोकतंत्र और पारदर्शिता रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पहचान एक ऐसे जननेता के रूप में है जो जनता से सीधे संवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं।
