JDU के 12 नेताओं को किया गया सस्पेंड, पार्टी विरोधी गतिविधियों पर 6 साल के लिए बाहर

जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी और एनडीए प्रत्याशियों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल पाए गए अपने एक दर्जन नेताओं को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह सख्त फैसला लिया गया है।