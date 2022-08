'JDU डूबता जहाज नहीं, डूबोने की मंशा रखने वालों के खिलाफ लिया एक्शन', RCP सिंह के बयान पर जेडीयू का पलटवार

JDU on RCP Singh: जेडीयू ने आरसीपी सिंह के बयान के बाद उन्हें जमकर लताड़ा है और कहा है कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले अपनी जगह पर पहुँच गए हैं। इसके साथ ही पार्टी ने कहा है कि जेडीयू कोई डूबता जहाज नहीं है। जानें पूरा मामला...

नीतीश कुमार का दाहिना हाथ माने जाने वाले पूर्व केन्द्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया और पार्टी को डूबता हुआ जहाज करार दिया। ये इस्तीफा उन्होंने पार्टी द्वारा उनपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जाने और उनसे स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद दिया है। अब आरसीपी सिंह के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है और कहा है कि पार्टी कोई डूबता जहाज नहीं है। पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ नीतीश कुमार ने एक्शन लिया है।

JDU isn't a sinking ship, it's a sailing ship, Says JDU National President Rajiv Ranjan (Lalan) Singh on RCP Singh