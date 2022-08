Bihar News: RCP सिंह के इस्तीफे के बाद गरजे अजय आलोक, कहा - 'ये नीतीश कुमार नहीं, बल्कि नाश कुमार है बिहार के CM'

JDU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के पार्टी से हटने के बाद अजय आलोक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बेहद तीखा ट्वीट किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नाश कुमार करार दिया है। उनका कहना है की पीएम बनने की आशा में नीतीश कुमार ने बिहार का सत्यानाश कर दिया है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कभी सबसे नजदीकी माने जाने वाले जनता दल यूनाइटेड (JDU) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपीसी सिंह ने अब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को लेकर बिहार में सियासत गरमाती नजर आ रही है। हाल ही में इसे लेकर JDU से निकाले गए डॉक्टर अजय आलोक ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तीखे हमले करते हुए ट्वीट किया है। आलोक कुमार ने एक के बाद एक ट्वीट कर नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

