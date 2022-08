फिर से PM मोदी की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे CM नीतीश कुमार, इस बार नीति आयोग की बैठक से बनाई दूरी

कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना से उबरे हैं और फिलहाल अपनी कमजोरी से वे जूझ रहे हैं। वो चाहते थे कि नीति आयोग की बैठक में उनका प्रतिनिधित्व डिप्टी सीएम करें, लेकिन उन्हें बताया गया कि इस बैठक में केवल मुख्यमंत्री ही शामिल हो सकते हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महीने के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली में सोमवार 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होने जा रही है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। वहीं, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव द्वारा नीति आयोग की मीटिंग के बहिष्कार के ऐलान के बाद अब नीतिश कुमार भी पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली इस मीटिंग से नदारद रहेंगे।

