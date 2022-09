प्रशांत किशोर पर JDU अध्यक्ष ललन सिंह का हमला- कहा- 'PK एक बिजनेसमैन, BJP के लिए कर रहे काम'

Bihar Politics: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भी पलटवार किया है। ललन सिंह ने पीके को एक बिजनेसमैन करार दिया। कहा कि वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बिहार घूम रहे हैं।

JDU President Lalan Singh attack on Prashant Kishor says he is a Businessman