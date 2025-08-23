Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

खूंखार अपराधी मयंक सिंह को विदेश से पकड़ लाई झारखंड ATS, 50 से अधिक मुकदमे; जानें किसके इशारों पर करता था क्राइम

झारखंड ATS ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को अज़रबैजान से गिरफ्तार कर भारत लाया है! 50 से ज़्यादा मामलों में वांछित मयंक, अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और इनके इशारों पर काम करता था। यह झारखंड पुलिस के लिए ऐतिहासिक प्रत्यर्पण है, जिससे देश-विदेश में छिपे अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश गया है। आगे की पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।

रांची

Mukul Kumar

Aug 23, 2025

खूंखार अपराधी मयंक सिंह उर्फ ​​सुनील मीणा। (फोटो- ANI)

खूंखार अपराधी मयंक सिंह उर्फ ​​सुनील मीणा को अजरबैजान के बाकू से वापस लाया गया है। झारखंड के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा मयंक को भारत लाया गया है। इसी तरह झारखंड पुलिस के लिए यह पहला ऐतिहासिक प्रत्यर्पण है।

सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, सिंह को रांची लाया गया। एटीएस आज उसे रामगढ़ अदालत में पेश करेगी और उसकी रिमांड की मांग करेगी। इस गैंगस्टर के खिलाफ झारखंड, राजस्थान और अन्य राज्यों में लगभग 50 मामले दर्ज हैं।

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: इधर राहुल-तेजस्वी ‘यात्रा’ में व्यस्त, उधर 2 राजद विधायकों ने कर दिया धोखा; पार्टी से निकाले गए
राष्ट्रीय
image

क्या बोले एटीएस के एसपी?

एटीएस के एसपी ऋषव कुमार झा ने कहा कि हम मयंक को अजरबैजान बाकू से पकड़कर वापस लाए हैं। झारखंड पुलिस के इतिहास में यह पहला सफल प्रत्यर्पण है, हमें उम्मीद है कि देश से बाहर रह रहे बाकी अपराधियों को भी जल्द वापस लाया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि मयंक सिंह स्थानीय गैंगस्टर अमन साहू और कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

झा ने कहा कि शुरुआती जांच से यह मालूम चलता है कि मयंक अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बीच एक संपर्क सूत्र है। हम उससे पूछताछ करेंगे और जेल में दोनों गिरोहों के बीच किस तरह के संबंध हैं, इसकी पूरी जानकारी जुटाएंगे।

किसके इशारों पर क्राइम करता था मयंक?

रायपुर पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने पर रविवार को राजस्थान और झारखंड से अमन साहू गिरोह के चार शूटरों को गिरफ्तार किया था।

बताया जा रहा है कि ये शूटर मयंक सिंह के निर्देशों पर काम कर रहे थे। वहीं, मयंक खुद लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू के इशारों पर क्राइम करता था।

सभी शूटर मयंक के लगातार संपर्क में थे। वे लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू के गिरोह के लक्ष्यों को अंजाम तक पहुंचाते थे। वे अपने काम और पहचान के लिए कोडनेम का भी इस्तेमाल करते थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Published on:

23 Aug 2025 12:17 pm

Hindi News / National News / खूंखार अपराधी मयंक सिंह को विदेश से पकड़ लाई झारखंड ATS, 50 से अधिक मुकदमे; जानें किसके इशारों पर करता था क्राइम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.