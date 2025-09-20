Jharkhand Band: कुड़मी आंदोलनकारियों ने 15 से ज्यादा स्थानों पर ट्रैक किया जाम, 69 ट्रेनें रद्द, डायवर्ट और शॉर्ट टर्मिनेट

Jharkhand Band: झारखंड में कुड़मी समाज द्वारा बुलाए गए बंद का असर देखने को मिला है। कुड़मी जाति को आदिवासी (एसटी) का दर्जा देने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग शनिवार सुबह से झारखंड में 15 से भी ज्यादा जगहों पर रेलवे ट्रैक पर धरना देकर बैठ गए हैं। इसकी वजह से हावड़ा-नई दिल्ली मेन रेल लाइन बाधित हो गई है। इस आंदोलन के कारण रेलवे को कई ट्रेनें रद्द या डायवर्ट किया। बताया जा रहा है कि पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे की 69 ट्रेनें प्रभावित हुईं हैं। इसमें 22 ट्रेनों को रद्द, 13 ट्रेनों को डायवर्ट, 17 ट्रेनों का आंशिक समापन और 17 ट्रेनों को अन्य स्टेशनों से चलाया जा रहा है।