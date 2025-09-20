पटरी पर लौट रही India-US Trade Deal, पीयूष गोयल फिर जाएंगे अमेरिका, क्या इस बार बनेगी बात?

★फरवरी 2025: पीएम मोदी का वाशिंगटन दौरा, ट्रंप का व्यापार घाटा कम करने पर जोर

★मार्च 2025: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का चार दिवसीय अमेरिकी दौरा

★अप्रैल 2025: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भारत दौरा

★2 अप्रैल 2025: ट्रंप ने सभी देशों पर लगाया 10% टैरिफ, भारत पर 26 फीसदी टैरिफ ( 90 दिनों के लिए निलंबित)

★9 जुलाई 2025: डेड लाइन खत्म होने के बाद निलंबन 1 अगस्त तक आगे बढ़ा

★22 जुलाई 2025: पांचवें दौर की बातचीत बेनतीजा

★25 जुलाई 2025: अमेरिकी टीम भारत पहुंची, बातचीत फेल

★30 जुलाई 2025: ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त टैरिफ का एलान

★27 अगस्त 2025: 50% टैरिफ पूर्ण रूप से लागू

★11 सितंबर 2025: पीयूष गोयल बोले-बातचीत जारी, नवंबर तक होगा पहला ट्रांच फाइनल

★19 सितंबर 2025: जल्द अमेरिकी दौरे पर जाएंगे गोयल