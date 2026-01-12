Jharkhand BJP President: बीजेपी झारखंड इकाई को जल्द मिलेगा नया मुखिया, इस नेता का नाम है सबसे आगे

Jharkhand BJP President: झारखंड में जल्द ही बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। इसके लिए पार्टी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। भाजपा ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री जुएल ओरम को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। बताया जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले प्रदेश में बीजेपी को नया मुखिया मिल सकता है। अब ओरम रांची पहुंचकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे।