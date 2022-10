'अगर मैं मुजरिम हूं तो चुनाव आयोग और राज्यपाल मुझे सजा सुनाएं', अयोग्यता के मुद्दे पर बोले झारखंड CM हेमंत सोरेन

लाभ के पद के मामले में झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर बीते कुछ समय से तलवार लटकी है। हालांकि चुनाव आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल का फैसला लेना अभी बाकी है। लंबे समय से जारी सियासी सस्पेंस पर आज झारखंड सीएम हेमंत सोरेन अपने मन की बातें कही।

Jharkhand CM Hemant Soren Said EC and Governor Should tell my Punishment