हत्या के बाद बोरी में बंद शव कचरे में फेंका, फिर लगा दी गई आग, इलाके में मचा हड़कंप

Jharkhand News: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर शहर में सोमवार को अज्ञात लोगों ने बोरी में बंद एक शव को कचरे के ढेर में फेंककर जलाने की कोशिश की।

देवघर

Shaitan Prajapat

Sep 08, 2025

झारखंड में कचरे में फेंका गया बोरी बंद शव (Photo-IANS)

Jharkhand Crime: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर शहर में सोमवार को एक सनसनीखेज घटना ने इलाके में दहशत फैला दी। अज्ञात लोगों ने एक शव को बोरी में बंद कर कचरे के ढेर में फेंककर जलाने की कोशिश की। यह घटना शहर के भारत भवन के पीछे हुई, जहां कचरे से उठती दुर्गंध और धुएं ने स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा।

स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना

सुबह जब कचरे के ढेर से तेज बदबू और धुआं उठता देखा गया, तो आसपास के लोगों ने तुरंत चक्रधरपुर थाने को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाई और बोरी में बंद शव को अपने कब्जे में लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अज्ञात लोगों ने शव को बोरी में डाला, उस पर कचरा डालकर आग लगा दी। जब लोग पास पहुंचे, तो बोरी में इंसानी शव होने का खुलासा हुआ।

पुलिस की प्रारंभिक जांच

चक्रधरपुर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। प्रारंभिक जांच में आशंका है कि यह हत्या का मामला हो सकता है। पुलिस का मानना है कि शव को कुछ दिनों तक कहीं छिपाकर रखा गया और दुर्गंध बढ़ने पर अपराधियों ने सबूत मिटाने के लिए उसे जलाने की कोशिश की। अनुमान है कि शव चार से पांच दिन पुराना हो सकता है।

पोस्टमार्टम और तलाश तेज

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के इलाकों में लापता व्यक्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की हर दृष्टिकोण से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है।

इलाके में दहशत का माहौल

घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में अफरातफरी मच गई और लोग तरह-तरह की अटकलें लगाने लगे। स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले का खुलासा होगा। समाचार लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी थी।

Hindi News / National News / हत्या के बाद बोरी में बंद शव कचरे में फेंका, फिर लगा दी गई आग, इलाके में मचा हड़कंप

