हत्या के बाद बोरी में बंद शव कचरे में फेंका, फिर लगा दी गई आग, इलाके में मचा हड़कंप

सुबह जब कचरे के ढेर से तेज बदबू और धुआं उठता देखा गया, तो आसपास के लोगों ने तुरंत चक्रधरपुर थाने को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाई और बोरी में बंद शव को अपने कब्जे में लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अज्ञात लोगों ने शव को बोरी में डाला, उस पर कचरा डालकर आग लगा दी। जब लोग पास पहुंचे, तो बोरी में इंसानी शव होने का खुलासा हुआ।