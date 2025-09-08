हत्या के बाद बोरी में बंद शव कचरे में फेंका, फिर लगा दी गई आग, इलाके में मचा हड़कंप

Jharkhand Crime: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर शहर में सोमवार को एक सनसनीखेज घटना ने इलाके में दहशत फैला दी। अज्ञात लोगों ने एक शव को बोरी में बंद कर कचरे के ढेर में फेंककर जलाने की कोशिश की। यह घटना शहर के भारत भवन के पीछे हुई, जहां कचरे से उठती दुर्गंध और धुएं ने स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा।
सुबह जब कचरे के ढेर से तेज बदबू और धुआं उठता देखा गया, तो आसपास के लोगों ने तुरंत चक्रधरपुर थाने को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाई और बोरी में बंद शव को अपने कब्जे में लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अज्ञात लोगों ने शव को बोरी में डाला, उस पर कचरा डालकर आग लगा दी। जब लोग पास पहुंचे, तो बोरी में इंसानी शव होने का खुलासा हुआ।
चक्रधरपुर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। प्रारंभिक जांच में आशंका है कि यह हत्या का मामला हो सकता है। पुलिस का मानना है कि शव को कुछ दिनों तक कहीं छिपाकर रखा गया और दुर्गंध बढ़ने पर अपराधियों ने सबूत मिटाने के लिए उसे जलाने की कोशिश की। अनुमान है कि शव चार से पांच दिन पुराना हो सकता है।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के इलाकों में लापता व्यक्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की हर दृष्टिकोण से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है।
घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में अफरातफरी मच गई और लोग तरह-तरह की अटकलें लगाने लगे। स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले का खुलासा होगा। समाचार लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी थी।