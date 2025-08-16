झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को विधानसभा में राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

राज्यपाल ने कहा कि रामदास सोरेन का असामयिक निधन राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की। रामदास सोरेन का शुक्रवार देर रात दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया था। उन्हें 12 दिन पहले ब्रेन स्ट्रोक के बाद गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने एक्स हैंडल पर भी लिखा, “मैं शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें।“