Jharkhand News: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, लागू हुई पुरानी Pension Scheme

झारखंड सरकार ने एक सितंबर 2022 से राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर सहमति प्रदान की है। 1 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसको लेकर फैसला किया गया। एक सितंबर से राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

Published: September 02, 2022 08:37:54 am

झारखंड में एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी, साथ ही उन्होंने बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सितंबर 2022 की तारीख से पुरानी पेंशन योजना लागू करने का बड़ा फैसला भी किया। पुरानी पेंशन योजना एक अप्रैल 2004 को बंद कर दी गई थी और इसकी जगह पर राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) लागू कर दी गई थी। कैबिनेट सचिवालय विभाग में प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि 15 जुलाई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और नई पेंशन योजना को बंद करने का फैसला लिया गया था।

Jharkhand implements old pension scheme for their government employees