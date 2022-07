Jharkhand News: सीएम हेमंत सोरेन ने किया 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर' का शिलान्यास, निर्माण में 44 करोड़ से ज्यादा रुपये होंगे खर्च, जानिए क्या होगा लाभ

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण से रांची कृषि खाद्य उत्पाद, कपड़ा, तसर उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राज्य को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलेगा।

झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरन ने इसका शिलान्यास किया है। झारखंड को जल्द ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मिलने जा रहा है। इसका निर्माण कर राज्य सरकार झारखंड को बुनियादी सुविधा को बढ़ावा देने का काम करेगी। इसके साथ ही राज्य से निर्यात आधारित कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। रांची के धुर्वा के HEC स्थित कोर कैपिटल एरिया में बन रहे इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के अलावा हटिया विधायक नवीन जायसवाल भी मौजूद रहे।

Chief Minister Hemant Soren laid foundation stone of the World Trade Center at Dhurwa, Ranchi