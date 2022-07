Jharkhand News: झामुमो नेता ने झारखंड के टीचर की करी पिटाई, कहा- ‘बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी क्यों नहीं देते हो’

टीचर का कहना है कि JMM के नेता बच्चों को नमाज की छुट्टी न देने से खफा थे। उन्होंने स्कूल में घुसकर बच्चों के सामने उनकी पिटाई कर दी। शिक्षक ने बताया कि उन्होंने कभी भी किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोका है और ये उनके अधिकार में नहीं है।

झारखंड के मुस्लिम बहुल इलाकों के स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी करने के बाद, अब नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी नहीं देने पर एक टीचर की पिटाई करने का मामला सामने आया है। राज्य के गढ़वा और अन्य जिलों में सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को नमाज पर स्कूलों की छुट्टी के मामले की आग अब पश्चिमी सिंहभूम जिला तक पहुंच गई है। पश्चिम सिंहभूम जिले के गोईलकेरा थाने में बालक मध्य विद्यालय गोइलकेरा के टीचर रमेंद्र दूबे ने सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के स्थानीय नेता अकबर खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। टीचर का कहना है कि बच्चों को नमाज पढ़ने की छुट्टी नहीं देने का आरोप लगाकर उन्हें पीटा गया।

JMM leader beats up teacher for not giving children leave for Namaz in West Singhbhum