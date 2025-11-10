तालाब किनारे लावारिस हालत में मिली मासूम, एक दिन की बेटी को मरने के लिए छोड़ गए मां-बाप

झारखंड के पलामू जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां रविवार को तालाब किनारे एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में पाई गई है। मामला जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र का है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, बच्ची की उम्र सिर्फ एक दिन है। आसपास के लोगों को बच्ची की जानकारी मिलने पर उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर बच्ची को अपने कब्जे में लिया और इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि, बच्ची के मां-बाप का अभी पता नहीं चल पाया है।