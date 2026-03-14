अजित पवार विमान हादसे में नया मोड़, MLA भतीजे ने ब्लैक बॉक्स डेटा से छेड़छाड़ का लगाया आरोप

Ajit Pawar plane crash case: महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की हाल ही में एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। यह हादसा 28 जनवरी को बारामती में हुआ था। यहां लैंडिंग के दौरान यह चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस हादसे में पवार समेत विमान में मौजूद सभी 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही अजित पवार के भतीजे एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार इसे महज दुर्घटना नहीं बल्कि संभावित साजिश बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे है। इसी कड़ी में अब रोहित ने एक और चौंकाने वाला दावा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के ब्लैक बॉक्स डेटा से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है।