रोहित पवार की चीनी मिल अजित दादा के विमान क्रैश का कारण! भाजपा का गंभीर आरोप

रोहित पवार ने अब तक चार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तकनीकी सबूत पेश किए हैं और डीजीसीए (DGCA) के साथ ही विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) के दावों पर भी सवाल उठाए हैं। इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हुए उन्होंने शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। रोहित जल्द ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मिलने वाले हैं, जिससे इस जांच की मांग ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है।