Mumbai Metro 11: 24 किमी लंबाई, 19 भूमिगत स्टेशन, 23487 करोड़ खर्च… वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया तक दौड़ेगी मेट्रो

इस नए बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को 'इंटरचेंज' की सुविधा के रूप में भी मिलेगा। धारावी स्टेशन पर यह लाइन मुंबई मेट्रो लाइन 3 (Aqua Line) से जुड़ेगी, जिससे यात्रियों के लिए कोलाबा, बीकेसी (BKC) और सीप्ज़ (SEEPZ) जाना आसान होगा। जबकि बांद्रा पश्चिम स्टेशन के जरिए यह लाइन 2B से जुड़ेगी, जो अंधेरी और मानखुर्द की ओर कनेक्टिविटी देगी। इसके साथ ही वडाला स्टेशन पर यह लाइन मेट्रो 4 (वडाला-कासरवडवली) से जुड़ेगी, जिससे पूर्वी उपनगरों और ठाणे के यात्रियों को दक्षिण मुंबई तक अधिक आसानी से पहुंचने की सुविधा मिलेगी।