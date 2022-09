झारखंड: सियासी ड्रामे के बीच आज शाम 4 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक, रायपुर से आ रहे 4 मंत्री

Jharkhand: झारखंड में सियासी ड्रामे के बीच आज शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ा फैसला ले सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हेमंत सोरेन विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत पेश कर सकते हैं।

Published: September 01, 2022 08:07:49 am

Jharkhand: झारखंड में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी ड्रामे के बीच आज राज्य की राजधानी रांची में शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है, जिसमें राज्य में आगे की राजनीति तय हो सकती है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होने की अटकलों के बीच सरकार को लेकर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अभी तक विधानसभा सदस्यता रद्द होने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसके बाद से ही झारखंड में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू है, जिसके बाद आज होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक इसी बात पर नजर टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे क्या फैसला लेंगे।

jharkhand political drama cm hemand soren will take cabinet meeting today in ranchi