Flood Alert: उफान पर झेलम नदी, श्रीनगर में बाढ़ का अलर्ट; इन इलाकों से तुरंत लोगों को हटाने का आदेश

अनंतनाग, श्रीनगर और कुपवाड़ा जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजौरी में भी लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिससे अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण चिनाब नदी का भी जलस्तर बढ़ने से कई घरों में पानी भर गया है।