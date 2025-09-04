Flood Alert: उफान पर झेलम नदी, श्रीनगर में बाढ़ का अलर्ट; इन इलाकों से तुरंत लोगों को हटाने का आदेश

जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में झेलम नदी उफान पर है। इसको लेकर कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि श्रीनगर में किसी भी समय भयानक बाढ़ की एंट्री हो सकती है।
ऐसे में श्रीनगर जिले के अधिकारियों ने संवेदनशील निचले इलाकों से लोगों को निकालने के लिए एक सलाह जारी की है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि श्रीनगर जिला प्रशासन ने बडगाम के शालिना में एक दरार की सूचना दी है।
एहतियात के तौर पर, लासजान, सोइतेंग, नौगाम, व्येथपोरा, गोलपोरा, पदशाहीबाग और महजूरनगर के निवासियों को इन इलाकों को खाली करके सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रशासन ने इन इलाकों से निकाले गए लोगों की मदद के लिए राहत केंद्र स्थापित किए हैं। उधर, जम्मू-कश्मीर में डोडा जिले के भद्रवाह क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है।
मौसम विभाग ने राजौरी, रियासी, जम्मू, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ जिलों के साथ-साथ डोडा जिले में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
इसके अलावा, सांबा, कठुआ, बडगाम, शोपियां, कुलगाम, बांदीपोरा, बारामूला, पुलवामा और गंदेरबल जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
अनंतनाग, श्रीनगर और कुपवाड़ा जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजौरी में भी लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिससे अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण चिनाब नदी का भी जलस्तर बढ़ने से कई घरों में पानी भर गया है।
इससे पहले बुधवार को, भद्रवाह के अतिरिक्त उपायुक्त सुनील कुमार भूतियाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर मौसम विभाग ने एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें विभिन्न जिलों में भारी वर्षा, बादल फटने, भूस्खलन और भूस्खलन की चेतावनी दी गई है।
प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि लोगों से घर के अंदर रहने और जल निकायों के पास यात्रा करने से बचने का आग्रह किया गया है।