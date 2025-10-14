चिराग पासवान के खिलाफ इन दो सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा NDA का यह दल, कहा- सूची तैयार है

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। मतगणना 14 नवंबर को होगी। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर और तेज प्रताप की पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरकर विधानसभा चुनाव को रोमांचक बना दिया है।