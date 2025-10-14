चिराग पासवान के खिलाफ इन दो सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा NDA का यह दल, कहा- सूची तैयार है

NDA में खींचतान जारी (Photo-IANS)
बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीटों को बंटवारा हो गया है। इसके बावजूद गठबंधन में रस्साकशी जारी है। मंगलवार को NDA के घटक दल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (HAM) के नेता जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के खिलाफ दो सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। मांझी के इस बयान के बाद राजनीतिक पारा और गर्म हो गया है।
HAM नेता जीतनराम मांझी ने कहा- उनका(नीतीश कुमार) गुस्सा जायज़ है। मैं उनके गुस्से से सहमत हूं। जब फैसला हो चुका है, तो जेडी(यू) को आवंटित सीटों पर कोई और अपना उम्मीदवार क्यों उतार रहा है? उनकी बात से सहमत होते हुए मैं भी बोधगया और मखदुमपुर में अपने उम्मीदवार उतारूंगा। नीतीश कुमार के कदम से सहमत होते हुए मैं दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहा हूंं। सूची तैयार है। एनडीए बहुमत से जीतेगा।
एक दल के दबाव बनाने के सवाल पर जीतन राम मांझी ने कहा- एक से क्या होता है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर भले ही मांझी स्पष्ट रूप से नाराजगी व्यक्त नहीं कर रहे हो, लेकिन उनकी बातों में नाराजगी नजर आती है। उन्होंने पहले भी एक्स पर पोस्ट करके कहा- माना की हमें कम सीटें मिली हैं,हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है,कार्यकर्ताओ में घोर असंतोष व्याप्त है जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में होगी।
बता दें कि NDA में सीट बंटवारा हो गया है। बीजेपी-जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 29, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाह की पार्टी को 6-6 सीटें मिली है। मंगलवार को जीतन राम मांझी ने अपने 6 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है।
हिंदुस्तान आवाम मोर्चा द्वारा सूची के अनुसार इमामगंज से दीपा कुमारी, टिकारी से अनिल कुमार, बाराचट्टी से ज्योति देवी, अतरी से रोमित कुमार, सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी और कुटुंबा से ललन राम को प्रत्याशी बनाया है।
बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। मतगणना 14 नवंबर को होगी। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर और तेज प्रताप की पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरकर विधानसभा चुनाव को रोमांचक बना दिया है।
