JK and Punjab Flood: जम्मू कश्मीर में 115 साल का रिकॉर्ड टूटा, पंजाब में स्कूल में फंसे 400 छात्र

JK and Punjab Flood: जम्मू कश्मीर और पंजाब में भारी बारिश ने तबाई मचाई हुई है। जम्मू कश्मीर में बारिश ने 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जम्मू में पिछले 24 घंटों में 296 मिमी बारिश दर्ज की गई है। वहीं पंजाब के गुरदासपुर में अचानक पानी का आवक बढ़ने के कारण नवोदय स्कूल में 400 छात्र और 40 टीचर फंस गए। छात्र और टीचर स्कूल की ऊपरी मंजिलों और छतों पर चले गए हैं। इनको निकालने के लिए NDRF और सेना की टीम भेजी गई है। इसके अलावा भारी बारिश के चलते सीएम ने 30 अगस्त तक स्कूलों को बंद रखने का निर्देश भी दिए हैं।