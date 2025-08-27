भारत ने तनाव के बावजूद पाकिस्तान को भेजा बाढ़ अलर्ट, यहां भारी बारिश और बांधों से खतरा बढ़ा

Tawi river flood warning: भारत ने पाकिस्तान को भारी बारिश के कारण बाढ़ के खतरे को लेकर ताजा चेतावनी जारी (India flood alert Pakistan) की है। यह चेतावनी जम्मू-कश्मीर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते प्रमुख बांधों से पानी (Heavy rainfall India dams) छोड़े जाने के बाद दी गई है। भारत ने साफ कहा है कि तवी नदी में बाढ़ आने की "उच्च संभावना" (Tawi river flood warning) है। सूत्रों के अनुसार, भारत की तरफ से ये अलर्ट विदेश मंत्रालय के माध्यम से "मानवीय आधार" पर पाकिस्तान को भेजे गए हैं। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब दोनों देशों के संबंध इस साल अप्रेल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से तनावपूर्ण बने हुए हैं। ध्यान रहे कि भारत ने सोमवार को पहला अलर्ट भेजा था, जिसके बाद मंगलवार और बुधवार को दो और चेतावनियाँ जारी की गईं।