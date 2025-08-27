Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

भारत ने तनाव के बावजूद पाकिस्तान को भेजा बाढ़ अलर्ट, यहां भारी बारिश और बांधों से खतरा बढ़ा

Tawi river flood warning: भारत ने पाकिस्तान को तवी नदी में संभावित बाढ़ को लेकर तीन बार चेतावनी भेजी है। भारी बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के चलते पाकिस्तान के कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है।

भारत

MI Zahir

Aug 27, 2025

Flash floods in Pakistan
पाकिस्तान में बाढ़ (फोटो - वीडियो स्क्रीनशॉट)

Tawi river flood warning: भारत ने पाकिस्तान को भारी बारिश के कारण बाढ़ के खतरे को लेकर ताजा चेतावनी जारी (India flood alert Pakistan) की है। यह चेतावनी जम्मू-कश्मीर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते प्रमुख बांधों से पानी (Heavy rainfall India dams) छोड़े जाने के बाद दी गई है। भारत ने साफ कहा है कि तवी नदी में बाढ़ आने की "उच्च संभावना" (Tawi river flood warning) है। सूत्रों के अनुसार, भारत की तरफ से ये अलर्ट विदेश मंत्रालय के माध्यम से "मानवीय आधार" पर पाकिस्तान को भेजे गए हैं। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब दोनों देशों के संबंध इस साल अप्रेल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से तनावपूर्ण बने हुए हैं। ध्यान रहे कि भारत ने सोमवार को पहला अलर्ट भेजा था, जिसके बाद मंगलवार और बुधवार को दो और चेतावनियाँ जारी की गईं।

अत्यधिक बारिश के चलते कुछ बांधों के जलद्वार खोलने पड़े

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "मंगलवार और बुधवार को जारी किए गए अलर्ट में तवी नदी में संभावित बाढ़ के बारे में जानकारी दी गई है। भारत के उत्तरी क्षेत्रों में हो रही अत्यधिक बारिश के चलते कुछ बांधों के जलद्वार खोलने पड़े हैं।"
गौरतलब है कि तवी नदी जम्मू से होकर बहती है और आगे चलकर पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। यही वजह है कि भारत में बांधों से छोड़ा गया पानी सीधे पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बाढ़ का कारण बन सकता है।

लगभग 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ की गंभीर चेतावनी के चलते अब तक लगभग 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि भारत में पानी छोड़े जाने के कारण पाकिस्तान में "बहुत ज्यादा से असाधारण" स्तर तक बाढ़ आने की आशंका है।

निचले इलाकों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा

बढ़ते जलस्तर के कारण पाकिस्तान में आपात स्थिति जैसे हालात बन रहे हैं। प्रशासन को कुछ जलाशयों और नहरों के दरवाज़े खोलने पड़े हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी

ध्यान रहे कि अप्रेल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे। इसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि के अंतर्गत पाकिस्तान को जलविज्ञान आंकड़े साझा करना बंद कर दिया था। हालांकि, बाढ़ की चेतावनी अब मानवीय आधार पर दी जा रही है ताकि सीमा पार जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

सन 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी

साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल संधि हुई थी, जिसके तहत दोनों देशों के बीच नदियों के जल बंटवारे को लेकर नियम तय किए गए थे।

पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया

बहरहाल भारत की ओर से भेजी गई बाढ़ चेतावनी ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। तवी नदी में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, और दोनों देशों के लिए यह एक संवेदनशील मानवीय और पर्यावरणीय मसला बन गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

27 Aug 2025 06:45 pm

Published on:

27 Aug 2025 06:37 pm

Hindi News / World / भारत ने तनाव के बावजूद पाकिस्तान को भेजा बाढ़ अलर्ट, यहां भारी बारिश और बांधों से खतरा बढ़ा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.