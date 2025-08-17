पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार: 314 मौतें…सैकड़ों परिवार बेघर, आपातकाल घोषित

प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) की रिपोर्ट के अनुसार, बुनेर जिले में 209 लोगों की मौत और 120 लोग घायल हुए हैं। शांगला में 36 मौतें और 21 घायल, मनसेहरा में 24 मौतें और 5 घायल और बाजौर में 21 मौतें और 5 घायल दर्ज किए गए हैं। स्वात में 16 लोगों की जान गई, जबकि लोअर दीर और बट्टाग्राम में वज्रपात और छत गिरने से 8 लोगों की मौत हुई। बाढ़ ने 159 घरों को नुकसान पहुंचाया, जिनमें 62 पूरी तरह तबाह हो गए, और 57 स्कूल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।