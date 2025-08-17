Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार: 314 मौतें…सैकड़ों परिवार बेघर, आपातकाल घोषित

Pakistan Floods: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मॉनसून की भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 314 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में दर्जनों शवों के फंसे होने की आशंका है।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 17, 2025

खैबर पख्‍तूनख्‍वा में बाढ़ से 314 लोगों की मौत (Photo-IANS)

Pakistan Floods: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मॉनसून की भारी बारिश से आई बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। शनिवार को प्रांतीय सरकार ने आपातकाल की घोषणा की, क्योंकि बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 314 लोगों की मौत हो चुकी है और 156 लोग घायल हैं। सैकड़ों परिवार विस्थापित हो गए हैं और बुनेर, स्वात, शांगला और मनसेहरा जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मलबे में दर्जनों शवों के फंसे होने की आशंका है।

बुनेर में सबसे ज्यादा तबाही

प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) की रिपोर्ट के अनुसार, बुनेर जिले में 209 लोगों की मौत और 120 लोग घायल हुए हैं। शांगला में 36 मौतें और 21 घायल, मनसेहरा में 24 मौतें और 5 घायल और बाजौर में 21 मौतें और 5 घायल दर्ज किए गए हैं। स्वात में 16 लोगों की जान गई, जबकि लोअर दीर और बट्टाग्राम में वज्रपात और छत गिरने से 8 लोगों की मौत हुई। बाढ़ ने 159 घरों को नुकसान पहुंचाया, जिनमें 62 पूरी तरह तबाह हो गए, और 57 स्कूल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

बचाव और राहत कार्य में चुनौतियां

खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता बिलाल अहमद फैजी ने बताया कि 2,000 बचावकर्मी नौ जिलों में राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के प्रयास जारी हैं, लेकिन लगातार बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डाल रही है। बुनेर में 850 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, और गद्दीजी, बिशोनी, मलिकपुर, और बालोखान से 181 शव बरामद किए गए। स्वात में स्थानीय अधिकारियों ने दो महिलाओं और कई स्कूली बच्चों को बचाया।

प्रशासन की कार्रवाई

बुनेर उपायुक्त कार्यालय ने प्रभावित क्षेत्रों में मशीनरी तैनात की है। गोकंद और पीर बाबा जैसे क्षेत्रों में जिला अधिकारी और बचाव दल सक्रिय हैं। PDMA ने बाढ़ प्रभावित जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। पंजाब PDMA ने मुर्री में पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है, और धारा 144 के तहत जोखिम वाले क्षेत्रों में सख्ती के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Aug 2025 07:14 pm

Published on:

17 Aug 2025 07:13 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार: 314 मौतें…सैकड़ों परिवार बेघर, आपातकाल घोषित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.