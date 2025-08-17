पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार: 314 मौतें…सैकड़ों परिवार बेघर, आपातकाल घोषित

Pakistan Floods: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मॉनसून की भारी बारिश से आई बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। शनिवार को प्रांतीय सरकार ने आपातकाल की घोषणा की, क्योंकि बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 314 लोगों की मौत हो चुकी है और 156 लोग घायल हैं। सैकड़ों परिवार विस्थापित हो गए हैं और बुनेर, स्वात, शांगला और मनसेहरा जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मलबे में दर्जनों शवों के फंसे होने की आशंका है।
प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) की रिपोर्ट के अनुसार, बुनेर जिले में 209 लोगों की मौत और 120 लोग घायल हुए हैं। शांगला में 36 मौतें और 21 घायल, मनसेहरा में 24 मौतें और 5 घायल और बाजौर में 21 मौतें और 5 घायल दर्ज किए गए हैं। स्वात में 16 लोगों की जान गई, जबकि लोअर दीर और बट्टाग्राम में वज्रपात और छत गिरने से 8 लोगों की मौत हुई। बाढ़ ने 159 घरों को नुकसान पहुंचाया, जिनमें 62 पूरी तरह तबाह हो गए, और 57 स्कूल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।
खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता बिलाल अहमद फैजी ने बताया कि 2,000 बचावकर्मी नौ जिलों में राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के प्रयास जारी हैं, लेकिन लगातार बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डाल रही है। बुनेर में 850 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, और गद्दीजी, बिशोनी, मलिकपुर, और बालोखान से 181 शव बरामद किए गए। स्वात में स्थानीय अधिकारियों ने दो महिलाओं और कई स्कूली बच्चों को बचाया।
बुनेर उपायुक्त कार्यालय ने प्रभावित क्षेत्रों में मशीनरी तैनात की है। गोकंद और पीर बाबा जैसे क्षेत्रों में जिला अधिकारी और बचाव दल सक्रिय हैं। PDMA ने बाढ़ प्रभावित जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। पंजाब PDMA ने मुर्री में पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है, और धारा 144 के तहत जोखिम वाले क्षेत्रों में सख्ती के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं।