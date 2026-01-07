Trump’s Mission Venezuela: राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा धमाका, मादुरो के पतन के बाद अमेरिका को मिलेगा 5 करोड़ बैरल तेल

Military Supremacy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में सफल सैन्य वर्चस्व( Military Supremacy) का दावा करते हुए एक सनसनीखेज खुलासा किया है। ट्रंप ने घोषणा की है कि वेनेजुएला की अंतरिम अथॉरिटी अमेरिका को 50 मिलियन बैरल (5 करोड़ बैरल) उच्च गुणवत्ता वाला तेल (Trump Venezuela Oil Supply 2026) सौंपेगी। इस सौदे की कीमत लगभग 2.8 अरब डॉलर आंकी गई है। ट्रंप-केनेडी सेंटर में रिपब्लिकन सांसदों की बैठक (White House Oil Company Meeting) को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तेल की बिक्री से होने वाली कमाई का दोनों देशों के लोगों के हित में उपयोग किया जाएगा। यह कदम निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी (Nicolas Maduro Capture Operation) के बाद वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर अमेरिकी प्रभाव को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। यह घोषणा उस समय हुई है जब अमेरिका, वेनेजुएला के संघर्षरत तेल क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है।