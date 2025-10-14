Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

झारखंड में JMM कार्यकर्ता की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

दंडार गांव में जमीनी विवाद में बदमाशों ने जेएमएम कार्यकर्ता की हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। JMM जिलाध्यक्ष ने घटना की निंदा की है।

2 min read

रांची

image

Ashib Khan

Oct 14, 2025

JMM कार्यकर्ता की जमीनी विवाद में हुई हत्या (Photo-IANS)

झारखंड के पलामू जिले के पांकी प्रखंड के दंडार गांव में मंगलवार सुबह झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता मुन्ना सिन्हा की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी गई। बदमाशों ने जमीनी विवाद में सिन्हा की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने बताया कि घटना उस समय जब जेएमएम नेता अपने घर के पास ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे। 

जमीन विवाद को लेकर की हत्या

इस दौरान अरुण ठाकुर, डोमन ठाकुर और उनके परिवार के कई सदस्य मौके पर पहुंचे और लंबे समय से चले आ रहे ज़मीन विवाद को लेकर उनसे भिड़ गए। वहीं झगड़ा हिंसक हो गया और आरोपियों ने सिन्हा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। 

डॉक्टरों ने मृत किया घोषित

बाद में स्थानीय लोगों ने मुन्ना सिन्हा को डाल्टनगंज के एक अस्तपाल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले में डॉक्टरों ने कहा कि धारदार हथियारों से हमला करने के कारण मुन्ना सिन्हा के सिर और गर्दन पर गहरी चोट लगी थी। 

मौके से फरार हुए आरोपी

दरअसल, घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और उन्हें पकड़ने के लिए जगह-जगह छापेमारी भी कर रही है। 

जमीनी विवाद में हुई हत्या

मामले में पनकी थाने के प्रभारी राजेश रंजन ने कहा- प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि हत्या ज़मीन विवाद का नतीजा थी। सभी आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 

इलाके में फैला आक्रोश

हत्या की खबर से इलाके में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता और नेता अस्पताल पहुंच गए और त्वरित कार्रवाई की मांग करने लगे। झामुमो जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने हत्या की निंदा की और घटना के पीछे राजनीतिक साज़िश का आरोप लगाया।

गिरफ्तारी की मांग

उन्होंने कहा- मुन्ना सिन्हा एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता थे। उनकी हत्या सिर्फ़ ज़मीन विवाद का नतीजा नहीं है, बल्कि राजनीति से प्रेरित प्रतीत होती है।" हम सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं। 

ये भी पढ़ें

गुरुग्राम में इंजीनियर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, 6 महीने पहले हुई थी लव मैरिज
राष्ट्रीय
हत्या (File Photo)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Oct 2025 05:58 pm

Hindi News / National News / झारखंड में JMM कार्यकर्ता की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CPI ML List: सीट बंटवारे से पहले सीपीआई (माले) ने जारी की 18 प्रत्याशियों की सूची, जानें किसे मिला टिकट

राष्ट्रीय

‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं सोनम वांगचुक…’NSA हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट में बोला लेह प्रशासन

Sonam Wangchuk and his wife
राष्ट्रीय

Credit Card का इस्तेमाल कोई इस भारतीय बंदे से सीखे, 1600 से ज्यादा कार्ड रखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है इनके नाम

राष्ट्रीय

‘तालिबान के मंत्री मुत्तकी के स्वागत पर मेरा शर्म से सिर झुक गया’ जावेद अख्तर के बयान पर मचा बवाल

Javed Akhtar's statement on his ex-handle on Taliban Foreign Minister's visit to India
विदेश

शरजील इमाम ने अंतरिम जमानत याचिका ली वापस, बिहार चुनाव लड़ने की जताई थी इच्छा; बड़ी वजह आई सामने

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.