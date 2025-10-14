झारखंड में JMM कार्यकर्ता की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

झारखंड के पलामू जिले के पांकी प्रखंड के दंडार गांव में मंगलवार सुबह झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता मुन्ना सिन्हा की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी गई। बदमाशों ने जमीनी विवाद में सिन्हा की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने बताया कि घटना उस समय जब जेएमएम नेता अपने घर के पास ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे।