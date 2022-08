JNU की कुलपति का विवादित बयान, भगवान शिव को बताया SC-ST

देश में जाति-संबंधी हिंसा की घटनाओं के बीच जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित का विवादित बयान सामने आया है। दरअसल जेएनयू की कुलपति ने भगवान की जाति को लेकर बड़ा बयान दे दिया है।

दिल्ली के जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU की कुलपति शांतिश्री धुलिपुड़ी का विवादित बयान सामने आया है। शांतिश्री का कहना है कि हिंदू देवी-देवता ऊंची जाति के नहीं हैं। यही नहीं उन्होंने भगवान शिव की जाति को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। जेएनयू की कुलपति का मानना है कि, भगवान शिव भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब (SC/ST) हो सकते हैं। शांतिश्री ने देश में जाति-संबंधी हिंसा के बीच इस तरह का विवादित बयान देकर नई बहस को जन्म दे दिया है। जेएनयू की कुलपति शांतिश्री ने कहा कि, मनुष्य जाति के विज्ञान के मुताबिक देवता उच्च जाति के नहीं हैं। शांतिश्री ने ये बात डॉ. बीआर अंबेडकर व्याख्यान श्रृंखला में डॉ. बी आर अंबेडकर के विचार जेंडर जस्टिस: डिकोडिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड' में व्याख्यान देते हुए कही।

JNU Vice Chancellor Shantishree Say No God Is A Brahmin Even Lord Shiva Can Be SC Or ST