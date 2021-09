UNGA में पीएम के भाषण पर बोले जेपी नड्डा, देश के 1.3 अरब लोगों को गौरवान्वित किया

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी के भाषण की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने भारत के हर मुद्दे को उजागर किया है और उस पर दुनिया का नजरिया रखा है, यह काबिले तारीफ है।

The way PM Modi has highlighted every issue of India and attracted the world's view over it is appreciable. The PM has motivated the world to come along on the issues of COVID management, COVID vaccination, terrorism & even oceanic boundaries: BJP President JP Nadda pic.twitter.com/td0U8YcIvc