जाते-जाते इस राज्य के लिए बड़ा काम कर गए नड्डा, नए अध्यक्ष के पद संभालने से पहले BJP की बड़ी घोषणा

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भाजपा अध्यक्ष का पद छोड़ने से पहले असम चुनाव को लेकर बड़ा काम कर दिया है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को राज्य के लिए अपने चुनाव इंचार्ज और को-इंचार्जों की नियुक्ति की घोषणा कर दी है।