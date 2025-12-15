15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जाते-जाते इस राज्य के लिए बड़ा काम कर गए नड्डा, नए अध्यक्ष के पद संभालने से पहले BJP की बड़ी घोषणा

बैजयंत पांडा को असम विधानसभा चुनाव के लिए इंचार्ज नियुक्त किया गया है, जबकि सुनील कुमार शर्मा और दर्शना बेन जरदोश को को-इंचार्ज बनाया गया है। पांडा की संगठनात्मक क्षमता और अनुभव को देखते हुए यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है। यह कदम पार्टी की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 15, 2025

जेपी नड्डा और नितिन नबीन। (फोटो- ANI)

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भाजपा अध्यक्ष का पद छोड़ने से पहले असम चुनाव को लेकर बड़ा काम कर दिया है। 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को राज्य के लिए अपने चुनाव इंचार्ज और को-इंचार्जों की नियुक्ति की घोषणा कर दी है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, ये नियुक्तियां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा की गई हैं और तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं।

बैजयंत पांडा को बनाया गया इंचार्ज

भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को आगामी असम विधानसभा चुनाव के लिए इंचार्ज नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, दो अनुभवी नेताओं को चुनाव को-इंचार्ज बनाया गया है।

जम्मू और कश्मीर विधानसभा में विधायक और विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा को असम चुनाव के लिए को-इंचार्ज बनाया गया है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता दर्शना बेन जरदोश को भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस कदम से पार्टी को क्या होगा फायदा?

इन अपॉइंटमेंट्स को 2026 के चुनाव से पहले असम में भाजपा के ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि यह कदम नॉर्थ-ईस्ट राज्य में सत्ता बनाए रखने के लिए डिटेल्ड प्लानिंग, बूथ-लेवल पर लोगों को इकट्ठा करने और सेंट्रल व स्टेट यूनिट्स के बीच कोऑर्डिनेशन पर भाजपा लीडरशिप के फोकस को दिखाता है।

असम में दो बार सरकार बना चुकी है भाजपा

पिछले एक दशक में नॉर्थ-ईस्ट में भाजपा के पॉलिटिकल विस्तार के लिए असम एक अहम राज्य रहा है, जहां पार्टी ने लगातार दो बार सरकार बनाई है। अब इलेक्शन इंचार्ज टीम असम में भाजपा लीडरशिप के साथ मिलकर काम करेगी।

इसमें स्टेट प्रेसिडेंट, ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी और ऑफिस-बेयरर्स शामिल होंगे ताकि कैंपेन प्लानिंग, कैंडिडेट चुनने के प्रोसेस और इलेक्शन मैनेजमेंट की देखरेख की जा सके।

कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती है भाजपा

पॉलिटिकल जानकारों का मानना ​​है कि चुनाव इंचार्ज और को-इंचार्ज की जल्दी नियुक्ति इस बात का संकेत है कि भाजपा कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती और 2026 के विधानसभा चुनाव में एक अच्छी तरह से तैयार ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी के साथ उतरना चाहती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

Updated on:

15 Dec 2025 02:09 pm

Published on:

15 Dec 2025 02:05 pm

Hindi News / National News / जाते-जाते इस राज्य के लिए बड़ा काम कर गए नड्डा, नए अध्यक्ष के पद संभालने से पहले BJP की बड़ी घोषणा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.