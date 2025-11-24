नक्सलियों का टाइम खत्म! हिड़मा को मारने वाले ग्रेहाउंड फोर्स के फाउंडर ने बताया अब क्या करना होगा

ग्रेहाउंड्स की नींव 1989 में पड़ी और इसे देश की सबसे प्रभावी एंटी-माओवादी फोर्स माना जाता है। के. दुर्गा प्रसाद ने कहा कि यह फोर्स पूरी तरह फिटनेस पर आधारित था। इसमें भर्ती रैंक न्यूट्रल के आधार पर होती है, मतलब कि यहां सिपाही से लेकर IPS तक का चयन केवल क्षमता के आधार पर किया जाता है। इस फोर्स के जवानों को जंगल लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है। हमने इसमें कई ऐसी रणनीतियों को शामिल किया, जिसका इस्तेमाल नक्सली करते थे। उन्होंने कहा कि हमने कभी दुश्मन (नक्सलियों) को अनाड़ी नहीं समझा। प्रसाद ने कहा कि आज भले ही तकनीक हावी है, लेकिन अभी भी ह्यूमन इंटेल का कोई तोड़ नहीं है। इसलिए ह्यूमन इंटेल को मजबूत बनाए रखना होगा।